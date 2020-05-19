Инъекционный препарат превзошел Truvada в профилактике ВИЧ

Компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») объявила, что инъекции препарата cabotegravir показали большую эффективность по сравнению с пероральной комбинацией тенофовир/эмтрицитабин («Truvada») для предотвращения ВИЧ-инфекции, пишет Reuters. Он является разработкой подразделения GSK ViiV Healthcare («Виив Хелскер»), предназначен для введения раз в два месяца.

Как сообщила GSK, исследование препарата было остановлено преждевременно, так как cabotegravir оказался на 69% более эффективен, чем текущий стандарт лечения.

По данным журнала Science, исследование началось в декабре 2016 года при участии Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) и включало более 4500 участников по всему миру. Они получали комбинацию тенофовир/эмтрицитабин, cabotegravir, таблетки плацебо или инъекции плацебо. К концу апреля 2020 года в группе применяющих cabotegravir произошло 12 заражений, в то время как в группе антиретровирусной комбинации – 38 (процент заражений составил 0,38% против 1,21%).

Cabotegravir является одним из компонентов комбинации длительного действия под наименованием Cabenuva для лечения ВИЧ, которая одобрена в Канаде, отмечает Reuters. В США же эту комбинацию быстро одобрить не удалось. Cabotegravir как самостоятельное лекарственное средство еще не имеет одобренных показаний.

Компания обсудит с регуляторами возможность одобрения cabotegravir на основании данного исследования, сообщил представитель GSK.

Анастасия Теслина

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