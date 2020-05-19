В Госдуме разработали законопроект о конфиденциальности цены на лекарственные средства

В ближайшее время в Госдуму будут внесены законы, направленные на снижение стоимости лекарственных средств и повышение эффективности бюджетных расходов. Они коснутся прежде всего инновационных и прорывных препаратов.

В скором времени в Госдуму внесут законопроекты о конфиденциальности цены и об особой закупочной процедуре для инновационных препаратов. Это позволит централизованно приобретать за счет бюджета дорогостоящие медикаменты по минимальным ценам. Об этом сообщили депутаты Госдумы от «Единой России» в ходе сессии в преддверии «Фармпробега-2020».

«Нужно вести переговоры напрямую с производителями инновационных дорогостоящих препаратов о снижении цены, но сегодня такие механизмы законодательством не предусмотрены, — говорит член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. — Принцип должен быть один — сначала мы должны обеспечить наших пациентов препаратами, а потом уже биться за цену, а не наоборот, как это делает ФАС».

Та борьба, которую ведет ФАС за снижение цен на лекарства, приводит к тому, что производители попросту уходят с нашего рынка: перестают либо поставлять, либо производить в России свои препараты, заметил эксперт.

«Я за это антимонопольную службу критиковал и буду критиковать», — заявил Петров.

Новая концепция закупок инновационных препаратов, терапии прорыва должна быть основана на иных подходах, нежели те, что прописаны в ФЗ № 44 или 223, поддержал коллегу член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Петров прав, что надо договариваться о цене, но это незаконно, поэтому сегодня никто этого делать не будет, — уверен Фаррахов. — Необходимо думать об ином правовом поле. Целый ряд стран пошел по этому пути и тем самым обеспечил баланс между интересами науки, производителей, эффективным расходованием бюджетных средств».

Предложения в части совершенствования госзакупок инновационных и прорывных препаратов готовы, но их обсуждение было отложено в связи с пандемией нового коронавируса, объяснил эксперт.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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