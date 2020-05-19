Подготовлен законопроект о переносе маркировки лекарств на 1 января 2021 года

Маркировку лекарственных средств надо переносить на полгода и вводить с 1 января 2021 года. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в ходе сессии, которая прошла в рамках «Фармпробега-2020».

«К сожалению, иностранные специалисты не смогли приехать, чтобы обучить наших заводчан, технологическое оборудование не прошло шефмонтаж. Мы не успеваем все запустить на ряде заводов. А я считаю, если хотя бы одно лекарство не поступит на рынок после 1 июля 2020 года, это неправильно, поэтому маркировку будем вводить с 1 января 2021 года», — заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Он признал, что это «плохо» и «тяжелый шаг», но его необходимо сделать. При этом спикер не уточнил, когда документ будет рассмотрен Госдумой.

О том, что депутаты готовят такой законопроект, «ФВ» стало известно еще 21 апреля. Однако тогда точные сроки переноса маркировки лекарств не были известны.

В своем выступлении Александр Петров анонсировал несколько других важных законодательных инициатив. Первая коснется централизации и вертикализации управления системой лекарственного обеспечения: сегодня оно «размазано между пятью федеральными ведомствами».

Будет пересмотрена система регистрации лекарственных препаратов. Если федеральное экспертное учреждение один раз выдало замечания по препарату и производитель их устранил, второго раза быть не должно. Следует исключить ситуацию, когда эти согласования происходят несчетное количество раз.

«Необходимо максимально использовать научное консультирование отечественных фармпроизводителей, — считает Петров. — Они, как слепые котята, приходят с жалобами, что им опять отказали. Начинаем смотреть — да, есть ошибки, но экспертное учреждение могло бы исправить их вместе с производителем».

Спикер призвал россиян активнее пользоваться своим правом на налоговый вычет за приобретение лекарственных препаратов.

«Те 15,6 тыс. руб., на которые сегодня можно купить лекарства для себя, своих детей, супруга и родителей, а потом получить налоговый вычет, — это переход к системе лекарственного возмещения, — объяснил депутат. — Я обращаюсь ко всем, кто меня слышит, сходите к врачу, получите рецепт — хотя врачи у нас и разучились их выписывать — приобретите препараты, сохраните чеки, подайте документы в налоговую. Нам нужно запустить большую государственную машину финансового возмещения, потому что примерно к 2023 году мы хотим перейти на всеобщую систему финансового возмещения».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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