Abbott согласилась дополнительно исследовать свой тест на COVID-19

Американский регулятор считает, что экспресс-тест компании Abbott на коронавирус нуждается в доработке.

FDA заявило о том, что экспресс-тест ID NOW от компании Abbott («Эбботт»), который используется и в Белом доме, может показывать потенциально неточные результаты, сообщает Reuters. Тем не менее регулятор разрешил его дальнейшее использование.

По словам руководителя Департамента in-vitro диагностики и радиационной безопасности» FDA Тима Стензеля, тест может применяться, но отрицательные результаты должны подтверждаться более чувствительными молекулярными тестами.

В FDA отметили, что ведомство сотрудничает с Abbott. Компания согласилась провести дополнительные исследования своего продукта, в каждом из которых будут участвовать не менее 150 пациентов с положительными результатами тестов из различных лечебных учреждений США.

Неделей ранее исследователи из Нью-Йоркского университета выяснили, что экспресс-тесты не показывают от трети до половины положительных результатов.

Исследование, проведенное в апреле в клинике Кливленда (США), показало, что тест «ошибается» в 85% случаев, это существенно ниже показателей ряда других тестов.

В FDA подчеркнули, что, хотя результаты очень важны, необходимо отметить, что эти исследования имели ограничения, в т.ч. по числу участников, и могли проводиться с нарушением инструкции по применению.

В Abbott также указали на аналогичные недостатки исследований.

Как отметил представитель компании, другие исследования, включая исследование в Детройте, показали точность теста ID NOW 98%.

Илья Дугин

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