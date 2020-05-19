Уоррен Баффет снизил долю активов в Teva

В I квартале 2020 года доля Баффета в капитале Teva сократилась на 460 тыс. акций. Уоррен Баффет решил избавиться от доли в израильской компании.

За первые три месяца 2020 года принадлежащая предпринимателю-миллиардеру Уоррену Баффету инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc продала акции израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-ти-ди»), пишет израильская деловая газета Globes.

Инвесткомпания приобрела долю в Teva в конце 2017-го – начале 2018 года.

После сделки у Berkshire Hathaway остается 42,8 млн акций израильской компании (около 3,9% общего акционерного капитала компании).

По состоянию на конец I квартала стоимость акций Teva составляла 364 млн долл., но затем она увеличилась до 480 млн долл.

В I квартале цена одной акции компании колебалась в пределах 6,65–13,45 долл., что в среднем составляет 10,26 долл. Berkshire Hathaway не обязана указывать цену продажи своих активов. Эксперты полагают, что если акции были проданы по цене ближе к средней, то общая сумма составила всего 4,7 млн долл.

В любом случае очевидно, цена продажи акций гораздо ниже цены покупки (11,50–25,00 долл.).

Илья Дугин

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