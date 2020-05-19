АО «Нацимбио» сохранило статус единственного поставщика вакцин для нацкалендаря прививок

Компания «Нацимбио» получила полномочия на закупку вакцин для иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2020—2021 годах. К исполнению госконтрактов компания может привлекать субподрядчиков на определенных условиях.

Согласно Распоряжению Правительства РФ № 1257-р от 12.05.2020 компания «Нацимбио» получила полномочия на закупку вакцин для иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКП) в 2020—2021 годах. Документ размещен на портале pravo.gov.ru

Таким образом, компания сохранила статус единственного поставщика иммунобиологических препаратов для нацкалендаря прививок. Перечень поставляемых иммунобиологических лекарственных препаратов содержит 19 позиций.

Компания может привлекать к исполнению государственных контрактов субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения «Нацимбио» лично не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по государственным контрактам.

В распоряжении говорится, что полномочия распространяются только на поставки вакцин, произведенных на всех стадиях технологического процесса на территории России.

Елена Сидорова

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