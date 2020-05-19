Минздрав Нижегородской области начал проверку по факту обнаружения в лесу упаковок с вакциной

Минздрав Нижегородской области начал расследование по факту обнаружения коробок с вакциной против гриппа, которую местные жители обнаружили в лесу. Видео своей находки они опубликовали в соцсетях.

Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Об этом сообщил вчера на своей странице в Facebook вице-губернатор, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Он также пообещал довести до общественности информацию о ходе расследования по данному факту.

«По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда, — уверен Мелик-Гусейнов. — Очевидно, что такое решение [об утилизации вакцины] было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление».

Авторы находки убедились, что вакцина — свежая, предназначена для вакцинации в сезон 2019—2020 годов.

Ранее лекарственные средства неоднократно находили в других регионах — в лесополосах, на берегах рек. Даже в тех случаях, когда их путь смогли отследить до ЛПУ, виновные установлены не были. По документам все выглядело так, будто выброшенные препараты были переданы пациентам.

Фото: Vk.com

Екатерина Погонцева

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