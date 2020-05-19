Роспотребнадзор получит 94 млн рублей на поставки тестов за рубеж

Правительство РФ выделило ГНЦ ВБ «Вектор» и Центральному НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 94,2 млн рублей на производство средств лабораторной диагностики, предназначенных для поставки в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Закавказья, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки. Правительство РФ выделило ГНЦ ВБ «Вектор» и Центральному НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 94,2 млн рублей на производство средств лабораторной диагностики, предназначенных для поставки в страны Европы, Юго-Восточной Азии, Закавказья, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки.

Как указывается в соответствующем распоряжении Правительства РФ №1280 от 15 мая 2020 года, отгрузка медизделий будет производиться в качестве «материально-технической поддержки» нуждающимся странам по линии Министерства иностранных дел РФ.

По данным Vademecum, подведомственные Роспотребнадзору учреждения владеют четыремя регудостоверениями на тест-системы для диагностики SARS-Cov-2, а также определения антител к нему. В конце марта 2020 года ведомство получило из резервного фонда Правительства РФ 1,4 млрд рублей «на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции».

В конце марта 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия предложила помощь в виде медицинской техники и средств защиты «на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке», президент Дональд Трамп «с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера». В США заявили, что поставленные Россией медизделия были закуплены. После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в США отказались от использования поставленных Россией ИВЛ.