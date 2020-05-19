Сбербанк займется производством вакцины от коронавируса

Сбербанк 15 мая 2020 года зарегистрировал новое дочернее предприятие ООО «Иммунотехнологии». Компания займется производством вакцины от COVID-19, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сбербанк 15 мая 2020 года зарегистрировал новое дочернее предприятие ООО «Иммунотехнологии». Компания займется производством вакцины от COVID-19, которую разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Иммунотехнологии» возглавил бывший гендиректор «Нижфарма» и вице-президент Stada CIS Дмитрий Ефимов. Основной профиль деятельности компании – оптовая торговля фармпродукцией.

Vademecum направил запрос в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В Сбербанке отказались от комментариев.

В НИЦ надеются, что вакцину зарегистрируют и начнут производить к августу, говорил директор НИЦ Александр Гинцбург 16 мая. Сейчас сотрудники проводят доклинические испытания вакцины. Согласно недавним изменениям в законодательстве, доклинических испытаний достаточно для подачи досье на регистрацию препарата, если речь идет об опасных заболеваниях или ЧС. В Минздраве «думают, какие мощности можно освободить, чтобы максимально загрузить их производством вакцины», сообщил Гинцбург.

Сбербанк предложил своим сотрудникам в июне принять участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В конце апреля 2020 года Сбербанк направил более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с коронавирусом. Средства пошли и на создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19. Один из получателей – НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Помимо Центра, в России шесть прототипов вакцин от коронавируса готовит ГНЦ БВ «Вектор». «Биокад» работает над вакциной на основе мРНК, еще одна разрабатывается совместно с Институтом экспериментальной медицины. Делают вакцину и в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.