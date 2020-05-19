Группа РОСНАНО финансирует исследование системы свертывания крови у пациентов с COVID-19

Российские ученые предполагают, что избежать тяжелых проявлений болезни можно за счет мониторинга состояния свертывающей системы – своевременного выявления гиперкоагуляционных изменений и контролируемого назначения корректирующих избыточное свертывание антикоагулянтных препаратов. Для диагностики системы гемостаза применяется в том числе высокоточный тест «Тромбодинамика» производства портфельной компании «Роснано» «ГемаКор». Пожертвование «Роснано» направлено на обеспечение непосредственно участвующих в исследовании добровольцев средствами индивидуальной защиты, компенсацию расходов на их проживание в режиме изоляции и перемещение на клинические площадки, а также соблюдение других необходимых мер персональной и общественной безопасности.

Ранняя диагностика спасет от тромбов

Организаторами исследования выступают ЦТП ФХФ РАН, кафедра онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. В исследовании участвует уже несколько расположенных на территории Москвы крупных медучреждений, ориентированных на лечение пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции – ФГБУЗ Больница Российской академии наук (г. Троицк), ГБУЗ «ГКБ №40 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» и другие.

Исследование должно показать, приводит ли гиперкоагуляция к ухудшению состояния пациентов вплоть до развития критических последствий, и определить эффективную схему коррекции избыточного свертывания крови при COVID-19. Тест «Тромбодинамика» – один из немногих лабораторных методов, позволяющих с высокой чувствительностью выявить нарушения свертывания крови и помочь врачу в оценке эффективности проводимого антикоагулянтами лечения. Предполагается, что «Тромбодинамика» может стать хорошим прогностическим инструментом для выявления заболевания на ранних стадиях (еще до клинических проявлений осложнений) у пациентов с негативным прогнозом. Это поможет не допустить прогрессирования заболевания и сократить число пациентов, требующих интенсивной терапии, и улучшит результаты лечения, а также снизит нагрузку на стационары и систему здравоохранения в целом.

Исследование планируется завершить до конца мая 2020 года, после чего, в случае успеха, практика применения «Тромбодинамики» для диагностики системы гемостаза у пациентов с коронавирусной инфекцией может быть распространена на регионы РФ.

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О лечебном эффекте антикоагулянтов в борьбе с COVID-19

У пациентов с серьезным или критическим течением пневмонии при COVID-19 часто наблюдаются симптомы, связанные с образованием тромбов в кровеносных сосудах. Существующие клинические рекомендации по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией предполагают проведение тромбопрофилактики. Практически с самого начала эпидемии замечено, что больные, попавшие в отделения интенсивной терапии в связи с заболеваниями из-за коронавируса SARS-CoV-2, статистически чаще, чем другие пациенты интенсивной терапии, имеют осложнения, связанные с нарушениями свертывания крови. А 81% венозных тромбоэмболических осложнений в свою очередь приходится на тромбоэмболию легочной артерии, которая создает угрозу жизни.

Группа специалистов из системы больниц Маунт Синай в Нью-Йорке опубликовала в мае в журнале Американского колледжа кардиологов статью о том, как применение антикоагулянтная терапии сказалось на пациентах с коронавирусной инфекцией. Исследователи заявили, что лечение с помощью антикоагулянтов, угнетающих активность свертывающей системы крови, может повысить шансы на выживание пациентов, госпитализированных с COVID-19. Всего были изучены медицинские данные о 2 773 госпитализированных за март-апрель 2020 года.

По данным американских исследователей, выживаемость пациентов, получавших антикоагулянты, примерно на 50% выше, чем у тех, кто проходил лечение без таких препаратов. В группе, не получавшей препараты, погибли 62,7% пациентов, среди получавших – всего 29,1%.

Как отмечает член-корреспондент РАН, д. б. н., руководитель отдела биофизики и системной биологии НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Фазли Атауллаханов, коронавирусная инфекция поражает в первую очередь эндотелий сосудов, на что организм естественным образом реагирует образованием тромбов на поврежденной поверхности. «Если их немного, то система гемостаза за нескольких дней самостоятельно справляется с их растворением. Но если вируса попало много или система свертывания гипертрофирована, как часто бывает у пожилых людей, то тромбозы становятся массовыми и перекрывают множество сосудов, в том числе в легких, – объясняет Фазли Атауллаханов. – Когда система свертывания гиперактивирована, надо придавить ее активность, чтобы она не заблокировала работу легкого. Для этого у врачей уже есть хороший инструмент – гепаринотерапия. Если с ее помощью ослабить свертывание, можно избежать падения кислорода в крови с последующей ИВЛ. Но насколько нужно ослабить, заранее неизвестно. Мы должны подобрать инструменты и методы, которые позволят эффективно подбирать дозировку препарата».

В случае «слепого» назначения антикоагулянтов риски очень высоки. Как показали данные в Маунт Синай, у получавших антикоагулянты чаще встречаются кровотечения разных видов. Внутримозговые, желудочные, кровоизлияния в глаза и кровь в моче – таковых насчитывалось 3% против 1,9% в группе, не получавшей антикоагулянты. Эффективный инструмент мониторинга системы свертывания в России уже есть – тест «Тромбодинамика» позволяет максимально точно видеть состояние системы и назначить адекватную дозировку гепарина, защитив при этом пациента от риска кровотечения.

Авторы американского исследования продолжают собирать и анализировать информацию и ждут данных на основании выборки в 5 000 человек. Российское исследование свертывания крови, которое поддержала Группа «Роснано», уже в конце мая выработает схему контролируемой антикоагулянтной терапии и поможет стране в борьбе с COVID-19.

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Чтобы исследование было объективным и высоконаучным, убежден профессор Фазли Атауллаханов, требуется большая база пациентов, до нескольких сотен, причем в разных клиниках, и если его провести качественно, то методику можно распространить на разные регионы России и другие страны. «Сейчас в исследовании задействовано 10 клиник в Москве, идут переговоры еще с пятью. Для обеспечения работы исследовательских площадок – круглосуточно, в три смены – потребовалось привлечь добровольцев. На наш призыв откликнулось около сотни специалистов, готовых работать в лабораториях «ковидных» клиник. Я был приятно удивлен, насколько общество оказалось отзывчиво и солидарно в непростой ситуации», – комментирует эксперт.

«Мы гордимся, что высокоточная диагностика от «ГемаКор» применяется в рамках важного клинического исследования и может помочь в лечении коронавируса, – отмечает глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс. – Оперативно развернуть исследование было бы невозможно, если бы не десятки добровольцев, которые пришли на помощь в лаборатории московских медучреждений, покинув ради этого на несколько недель свои дома. Среди них – молодые медики, биологи и химики. Мы посчитали своим долгом помочь в организации максимально безопасных условий для работы с потенциально опасным материалом – кровью пациентов с COVID-19».

«ГемаКор» – портфельная компания «Роснано», производит и внедряет в медицинскую практику инновационные диагностические системы для исследования гемостаза. Метод «Тромбодинамика» расширяет возможности оценки рисков тромбоза, являющегося базовым механизмом трех лидирующих сердечно-сосудистых катастроф – инфаркта, инсульта и венозной тромбоэмболии. По результатам теста врач может оценить адекватность и скорректировать назначенную ранее терапию и таким образом взять под контроль угрожающие жизни пациентов осложнения – кровотечения и тромбозы.

В основе разработки лежит многолетняя фундаментальная работа по исследованию механизмов свертывания крови. Тест «Тромбодинамика» доступен в более чем 130 российских клиниках, куда с 2012 года поставлено более 250 тысяч тестов.

Фото: verywellhealth.com



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