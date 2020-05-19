Дополнительный доход подключенной к порталу «Капитал» аптеки в I квартале 2020 года вырос до 500 тысяч рублей

Созданный «ФК Гранд Капитал» портал «Капитал» заработал в январе 2018 года. Сервис связывает производителей и незаконтрактованную розницу, позволяя первым расширить клиентскую базу и развить систему сбыта, а аптекам – получать дополнительные бонусы, обогатить ассортимент и получить доступ к наиболее маржинальным товарным позициям. К концу 2019 года к порталу подключились 32 тысячи аптек, за первый квартал число пользователей выросло еще почти на 10%. Акционные продукты через «Капитал» закупают более 80% корреспондентов активной клиентской базы дистрибьютора.
К ресурсу подключены 90 российских и иностранных производителей, управляющих в совокупности двумя тысячами товарных позиций. Они предлагают через «Капитал» избранный ассортимент, аптека же отмечает «лайком» акции, в которых хочет участвовать. За выполнение планов аптека получает бонусы, а за перевыполнение – дополнительное вознаграждение. Показатели каждой аптеки при этом учитываются отдельно. Для максимальной прозрачности работы системы отчетность подключенных аптек обновляется в онлайн-режиме каждые 40 минут.
Чтобы предоставить аптекам дополнительные возможности для заработка, в конце 2019 года на портале появился новый раздел «Капитал плюс». Здесь представлены товары различных групп – лекарства, витамины, медизделия, техника, БАДы, минеральная вода, – выпускающиеся производителем под специальным брендом. За счет использования условно собственной торговой марки (УСТМ), суммарный доход по таким позициям (фронт- и бэк-маржа) значительно выше, чем по товарам известных брендов, – не менее 50% на единицу продукции. Уровень ретробонусов по фокусным препаратам при этом достигает 70%.
«Мы планируем расширять ассортимент «Капитала плюс», поскольку понимаем, что сейчас аптекам нужна гораздо большая доходность, по сравнению с той, которую они могут получить с продажи обычных товаров. Нужно обеспечить аптекам возможность зарабатывать больше и на марже, и на ретробонусах, а также предоставлять покупателю товар по еще более привлекательной цене», – объясняет суть новаций начальник отдела маркетинга компании Оксана Халонен. Специалисты «ФК Гранд Капитал» в свою очередь информируют клиентов о новинках «Капитала Плюс», помогают в расчетах при замене ассортимента на полках.
Кроме того, в конце 2019 года на портале заработала еще одна опция: теперь с помощью ресурса фармпроизводители могут проводить обучение сотрудников аптек по препаратам и технологиям продаж в формате интерактивного тестирования. Список вопросов, варианты ответов и критерии оценки результатов не являются универсальными и согласовываются с каждым производителем индивидуально. Такая возможность приобрела особую актуальность в условиях ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, отразившихся и на работе медицинских представителей.
По мере расширения возможностей «Капитала» увеличивается и доход подключенных к порталу аптек. Более 23 тысяч точек получили в первом квартале доход до 14% от объема закупок, а сумма бонуса на одного клиента по сравнению с четвертым кварталом 2019 года выросла в два раза. В результате дополнительный заработок для одной аптеки за три месяца 2020 года достиг более полумиллиона рублей. А общий маркетинговый бюджет, распределенный между пользователями ресурса, вырос за тот же период более чем в три раза.
В «ФК Гранд Капитал» считают важным развивать форматы взаимовыгодного сотрудничества для участников социально значимой фармацевтической отрасли, постоянно сталкивающихся с регуляторными ограничениями и общеэкономическими вызовами.
Фото: «ФК Гранд Капитал»