Дополнительный доход подключенной к порталу «Капитал» аптеки в I квартале 2020 года вырос до 500 тысяч рублей

Количество аптек, использующих для увеличения своих доходов портал «Капитал», по итогам первого квартала 2020 года выросло до 35 тысяч. Новых клиентов привлекли дополнительные возможности, предоставленные «ФК Гранд Капитал» пользователям своего ресурса: сумма бонуса на одного клиента за январь – март выросла по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в два раза.

Созданный «ФК Гранд Капитал» портал «Капитал» заработал в январе 2018 года. Сервис связывает производителей и незаконтрактованную розницу, позволяя первым расширить клиентскую базу и развить систему сбыта, а аптекам – получать дополнительные бонусы, обогатить ассортимент и получить доступ к наиболее маржинальным товарным позициям. К концу 2019 года к порталу подключились 32 тысячи аптек, за первый квартал число пользователей выросло еще почти на 10%. Акционные продукты через «Капитал» закупают более 80% корреспондентов активной клиентской базы дистрибьютора.

К ресурсу подключены 90 российских и иностранных производителей, управляющих в совокупности двумя тысячами товарных позиций. Они предлагают через «Капитал» избранный ассортимент, аптека же отмечает «лайком» акции, в которых хочет участвовать. За выполнение планов аптека получает бонусы, а за перевыполнение – дополнительное вознаграждение. Показатели каждой аптеки при этом учитываются отдельно. Для максимальной прозрачности работы системы отчетность подключенных аптек обновляется в онлайн-режиме каждые 40 минут.

Чтобы предоставить аптекам дополнительные возможности для заработка, в конце 2019 года на портале появился новый раздел «Капитал плюс». Здесь представлены товары различных групп – лекарства, витамины, медизделия, техника, БАДы, минеральная вода, – выпускающиеся производителем под специальным брендом. За счет использования условно собственной торговой марки (УСТМ), суммарный доход по таким позициям (фронт- и бэк-маржа) значительно выше, чем по товарам известных брендов, – не менее 50% на единицу продукции. Уровень ретробонусов по фокусным препаратам при этом достигает 70%.

«Мы планируем расширять ассортимент «Капитала плюс», поскольку понимаем, что сейчас аптекам нужна гораздо большая доходность, по сравнению с той, которую они могут получить с продажи обычных товаров. Нужно обеспечить аптекам возможность зарабатывать больше и на марже, и на ретробонусах, а также предоставлять покупателю товар по еще более привлекательной цене», – объясняет суть новаций начальник отдела маркетинга компании Оксана Халонен. Специалисты «ФК Гранд Капитал» в свою очередь информируют клиентов о новинках «Капитала Плюс», помогают в расчетах при замене ассортимента на полках.

Кроме того, в конце 2019 года на портале заработала еще одна опция: теперь с помощью ресурса фармпроизводители могут проводить обучение сотрудников аптек по препаратам и технологиям продаж в формате интерактивного тестирования. Список вопросов, варианты ответов и критерии оценки результатов не являются универсальными и согласовываются с каждым производителем индивидуально. Такая возможность приобрела особую актуальность в условиях ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, отразившихся и на работе медицинских представителей.

По мере расширения возможностей «Капитала» увеличивается и доход подключенных к порталу аптек. Более 23 тысяч точек получили в первом квартале доход до 14% от объема закупок, а сумма бонуса на одного клиента по сравнению с четвертым кварталом 2019 года выросла в два раза. В результате дополнительный заработок для одной аптеки за три месяца 2020 года достиг более полумиллиона рублей. А общий маркетинговый бюджет, распределенный между пользователями ресурса, вырос за тот же период более чем в три раза.

В «ФК Гранд Капитал» считают важным развивать форматы взаимовыгодного сотрудничества для участников социально значимой фармацевтической отрасли, постоянно сталкивающихся с регуляторными ограничениями и общеэкономическими вызовами.

Фото: «ФК Гранд Капитал»



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