Китай вводит жесткие стандарты на выбросы для химической и фармотрасли

В течение этого лета Китай планирует начать кампанию по сокращению выбросов токсичных веществ перерабатывающими предприятиями, относящимся к химической, фармацевтической и упаковочной отраслям, а также нефтеперерабатывающими предприятиями.

Пекин определил, что главными загрязнителями приземного озона в течение летнего периода в Китае являются автомобильные выхлопные газы и летучие органические соединения (ЛОС) промышленных предприятий.

В связи с чем, информирует Reuters со ссылкой на Министерство экологии и окружающей среды Китая (Ministry of Ecology and Environment – MEE) , с 1 июля будут введены более жесткие стандарты выбросов ЛОС и ужесточен надзор за производством, транспортировкой и хранением на заводах в 102 городах, расположенных в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельты реки Янцзы, равнине Фенвэй и восточном Китае.

MEE также намерено обратиться к нефтеперерабатывающим компаниям, предприятиям химической промышленности, компаниям, занимающимся производством угля, фармацевтических препаратов и пестицидов, чтобы они избегали проведения капитальных ремонтов в пиковое время загрязнения озонового слоя с целью сокращения выбросов ЛОС.

Компании должны будут предоставить в MEE планы технического обслуживания предприятий до конца мая.

В конце мая будут проведены исследования загрязнения озонового слоя в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Аньхой и Хэнань, а в июне уже начнется инспектирование промышленных предприятий.

Министерство экологии и окружающей среды будет публиковать ежемесячные уровни загрязнения приземного озона для 102 городов и налагать штрафы на местные органы власти, которые не справляются с задачами контроля загрязнения.

gmpnews