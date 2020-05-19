Вакцина CureVac против коронавируса вызвала иммунный ответ в тестах на животных

Биофармацевтическая компания CureVac AG из Германии 14 мая объявила о положительных результатах доклинических испытаний своего ведущего кандидата на вакцину против нового коронавируса (SARS-CoV-2) при очень низких дозах. Данные показали сбалансированный иммунный ответ, с образованием высокого уровня вирус-нейтрализующих титров (VNTs) и T-клеточных ответов. VNT являются основным критерием, подтверждающим, что кандидат на вакцину обладает потенциалом вызывать сильный иммунологический ответ для нейтрализации SARS-CoV-2.

Результаты подчеркивают высокий уровень технологической мРНК платформы CureVac и соответствуют ранее созданным продуктам по бешенству, гриппу и респираторно-синцитиальному вирусу (RSV). Кандидат на роль вакцины на основе мРНК оказался активен в весьма низких дозах, всего 2 микрограмма, он смог защитить животных от вирусной инфекции.

Одновременно отмечается, что недавно компания провела тестирование мРНК вакцины-кандидата против бешенства в рамках клинического испытания фазы I на людях. Продукт-кандидат индуцировал адаптивный иммунный ответ, о чем свидетельствуют защитные уровни бешен-специфичных VNT у всех здоровых добровольцев, которые получали два введения в дозе 1 микрограмм.

Что же касается вакцины-кандидата против коронавируса, то компания намеревается начать фазу 1/2a клинического испытания на здоровых добровольцах в июне 2020 года. Уже сейчас произведено большое количество материала для кандидатной вакцины на заводе в Тюбингене (Германия). Производственные мощности, соответствующие стандарту GMP, могут обеспечить, в случае необходимости, несколько сотен миллионов доз вакцины в год, в зависимости от дозы для человека, которая будет определена в клинических испытаниях.

Напомним, что компания получила финансовую поддержку для разработки вакцины против коронавируса от Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также от Агентства перспективных исследований в области обороны (DARPA) агентства Министерства обороны США.

gmpnews