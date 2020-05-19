Восемь вакцин против коронавируса находятся на стадии клинических испытаний

И ещё 110 вакцин-кандидатов находятся на разных стадиях разработки, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время одними из лидеров разработки являются такие страны как США, Китай и Германия.

15 мая президент США Дональд Трамп объявил о национальном проекте по ускорению разработки вакцины против нового коронавируса, заявив, что надеется на результаты к «концу года» или «возможно, до», сообщает South China Morning Post.

В Японии вакцина от вируса SARS-CoV-2 вряд ли будет доступна до конца года, считают медицинские эксперты.

Американская биотехнологическая компания Moderna с марта проводит клинические испытания в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США. Эти две организации работают над мРНК-вакциной (мРНК-1273). Inovio Pharmaceuticals, другая американская компания, начала клинические испытания с использованием молекул ДНК в апреле.

В Китае в список ВОЗ входят четыре компании, включая Cansino Biological, у которой вакцина-кандидат создана на технологической платформе векторных противовирусных вакцин на основе аденовируса CanSinoBIO. Ранее эта платформа успешно применялась для разработки глобальной инновационной вакцины против вируса Эбола.

Развивается партнерство между американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой компанией в сфере иммунотерапии BioNTech SE.

В Японии шесть вакцин-кандидатов находятся на стадии доклинических исследований, над ними работают Университет Осаки, Токийский университет и Национальный институт инфекционных заболеваний. Йошихиро Каваока (Yoshihiro Kawaoka), специалист по вирусологии Медицинского института при Токийском университете, сказал:

ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ВАКЦИНЫ БУДУТ ИМЕТЬ УСПЕХ И ПОЛУЧАТ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, ПОСТАВКИ В ЯПОНИЮ БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ, И ИХ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ЗАТРУДНЕНО.

Между тем, если говорить о рекомендациях ВОЗ, то Всемирная организация заявила, что до сих пор не доказано, могут ли люди заразиться новым коронавирусом, касаясь поверхностей, где он может находиться какое-то время, таких как дверные ручки или клавиатура. Тем не менее, всё равно было рекомендовано, чтобы люди дезинфицировали предметы. В рекомендациях упомянуто исследование, которое показало, что вирус может выживать на внешней стороне медицинской маски для лица до семи дней.

Однако ВОЗ отмечает, что исследования способности коронавируса к выживанию следует рассматривать с некоторым скептицизмом, поскольку такие исследования проводятся в лабораториях, имеющих мало общего с условиями реального мира.

В упомянутом исследовании вирус выживал в течение четырех дней на нержавеющей стали и пластике, на стекле в течение двух, а на ткани и дереве – один. Другое исследование показало совсем иные временные интервалы, так было показано, что вирус живет на меди всего 4 часа, на картоне 24 часа, а на пластике и нержавеющей стали 72 часа.

gmpnews