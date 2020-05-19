Восемь вакцин против коронавируса находятся на стадии клинических испытаний » Из реестра исключены 7 субстанций, включая 3 рентгеноконтрастных средства Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании подачи заявлений фармпроизводителей исключило из государственного реестра лекарственных средств семь фармацевтических субстанций, среди которых гипогликемическое средство, три рентгеноконтрастных, противоопухолевое, иммунодепрессивное и ингибитор АПФ. Производителем пяти фармсубстанций указан ЗАО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (Россия), решения по ним приняты 14 мая: Госоглиптин (гозоглиптин) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001398 от 13.05.2016 г. Примечательно, что других фармсубстанций с МНН гозоглиптин в реестре лекарственных средств не значится. Гозоглиптин является активным, высоко селективным ингибитором фермента дипептидилпептидазы-4, предназначенным для лечения сахарного диабета 2 типа. Йопромид (йопромид) – субстанция, реестровая запись ФС-001136 от 13.07.2015 г. Согласно государственному реестру, на территории РФ с таким МНН зарегистрированы ещё две субстанции, одна из которых производится в Ярославле (АО»Фармославль»). Йопромид – рентгеноконтрастное диагностическое неионное мономерное средство. Йодиксанол (йодиксанол) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001415 от 30.05.2016 г. Стоит отметить, что субстанция с МНН йодиксанол в реестре есть ещё одна, правда китайского производства (компания Чжецзян Старри Фармасьютикал Ко., Лтд.). Йодиксанол – рентгеноконтрастное неионное димерное средство Йогексол (йогексол) – субстанция, реестровая запись ФС-001097 от 22.05.2015 г. Согласно реестру, есть ещё две записи с МНН йогексол, обе субстанции китайского происхождения. Йогексол – неионный низкоосмолярный йодсодержащий рентгеноконтрастный препарат. Иматиниба мезилат (иматиниб) – субстанция, реестровая запись ФС-001187 от 01.09.2015 г. Субстанция с МНН иматиниб достаточно распространена в РФ, в реестре значится 14 записей, при этом субстанции есть как российского, так и зарубежного производства. Иматиниб – это противоопухолевое средство, ингибитор протеинтирозинкиназы (Bcr-Abl тирозинкиназы) — аномального фермента, продуцируемого филадельфийской хромосомой при хроническом миелолейкозе. Производителем двух фармсубстанций значится Лек д.д. (Менгеш, Словения), решения по ним приняты 30 апреля: Периндоприла эрбумин гидроксипропилбетадекс комплекс (периндоприл) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001637 от 14.04.2017 г. Согласно государственному реестру, записей с МНН периндоприл значится 14, среди которых три субстанции российского производства. Периндоприл – ингибитор АПФ. Является пролекарством, из которого в организме образуется активный метаболит периндоприлат. Микофенолата мофетил (микофенолата мофетил) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001425 от 09.06.2016 г. Среди ещё пяти записей в реестре, только одна субстанция с МНН микофенолата мофетил российского производства (ООО «Технология лекарств»). Микофенолата мофетил – иммунодепрессивное средство, как профилактика острого отторжения органа. gmpnews