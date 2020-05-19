Из реестра исключены 7 субстанций, включая 3 рентгеноконтрастных средства

Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании подачи заявлений фармпроизводителей исключило из государственного реестра лекарственных средств семь фармацевтических субстанций, среди которых гипогликемическое средство, три рентгеноконтрастных, противоопухолевое, иммунодепрессивное и ингибитор АПФ.
Производителем пяти фармсубстанций указан ЗАО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (Россия), решения по ним приняты 14 мая:
- Госоглиптин (гозоглиптин) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001398 от 13.05.2016 г. Примечательно, что других фармсубстанций с МНН гозоглиптин в реестре лекарственных средств не значится.
Гозоглиптин является активным, высоко селективным ингибитором фермента дипептидилпептидазы-4, предназначенным для лечения сахарного диабета 2 типа.
- Йопромид (йопромид) – субстанция, реестровая запись ФС-001136 от 13.07.2015 г. Согласно государственному реестру, на территории РФ с таким МНН зарегистрированы ещё две субстанции, одна из которых производится в Ярославле (АО»Фармославль»).
Йопромид – рентгеноконтрастное диагностическое неионное мономерное средство.
- Йодиксанол (йодиксанол) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001415 от 30.05.2016 г. Стоит отметить, что субстанция с МНН йодиксанол в реестре есть ещё одна, правда китайского производства (компания Чжецзян Старри Фармасьютикал Ко., Лтд.).
Йодиксанол – рентгеноконтрастное неионное димерное средство
- Йогексол (йогексол) – субстанция, реестровая запись ФС-001097 от 22.05.2015 г. Согласно реестру, есть ещё две записи с МНН йогексол, обе субстанции китайского происхождения.
Йогексол – неионный низкоосмолярный йодсодержащий рентгеноконтрастный препарат.
- Иматиниба мезилат (иматиниб) – субстанция, реестровая запись ФС-001187 от 01.09.2015 г. Субстанция с МНН иматиниб достаточно распространена в РФ, в реестре значится 14 записей, при этом субстанции есть как российского, так и зарубежного производства.
Иматиниб – это противоопухолевое средство, ингибитор протеинтирозинкиназы (Bcr-Abl тирозинкиназы) — аномального фермента, продуцируемого филадельфийской хромосомой при хроническом миелолейкозе.
Производителем двух фармсубстанций значится Лек д.д. (Менгеш, Словения), решения по ним приняты 30 апреля:
- Периндоприла эрбумин гидроксипропилбетадекс комплекс (периндоприл) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001637 от 14.04.2017 г. Согласно государственному реестру, записей с МНН периндоприл значится 14, среди которых три субстанции российского производства.
Периндоприл – ингибитор АПФ. Является пролекарством, из которого в организме образуется активный метаболит периндоприлат.
- Микофенолата мофетил (микофенолата мофетил) – субстанция-порошок, реестровая запись ФС-001425 от 09.06.2016 г. Среди ещё пяти записей в реестре, только одна субстанция с МНН микофенолата мофетил российского производства (ООО «Технология лекарств»).
Микофенолата мофетил – иммунодепрессивное средство, как профилактика острого отторжения органа.