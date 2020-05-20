Минздрав приостановил применение оригинального препарата европейского производителя

Минздрав в период с 1 по 19 мая вынес регуляторные решения в отношении четырех препаратов и шести субстанций. Информация размешена на сайте Госреестра лекарственных средств.

Минздрав приостановил применение препарата «Тегретол ЦР» компании Новартис Фарма, П N012082/01 от 28.11.2007. Решение принято на основании письма Минпромторга от 28 апреля. В приказе регулятора указана одна производственная площадка ‒ Новартис Фарма С.п.А., расположенная в Италии. Обращение препарата приостанавлено с 30 апреля.

Минздрав приостановил обращение пролонгированной формы препарата. По данным Госреестра, «Тегретол» доступен в других лекарственных формах для перорального приема. Препарат с действующим веществом карбамазепин разрешен для применения при эпилепсии, терапии биполярных расстройств, синдроме алкогольной абстиненции и идиопатической невралгии тройничного и языкоглоточного нерва. Входит в список ЖНВЛП.

В период с 1 по 19 мая Минздрав также вынес девять регуляторных решений.

Приостановлено применение капсул «Ритонавира» и «Рифабутина» производителя Лок-Бета Фармасьютикалз Пвт. Лтд., Индия. Решение принято на основании письма Минпромторга. Обращение препаратов приостанавлено с 30 апреля. Отменена государственная регистрация ректальных суппозиториев «Ультрапрокта» на основании подачи заявления компанией Байер. Исключены из Госреестра шесть фармацевтических субстанций: Госоглиптин, ФС-001398 от 13.05.2016.

Йопромид, ФС-001136 от 13.07.2015.

Йодиксанол, ФС-001415 от 30.05.2016.

Иматиниба мезилат, ФС-001187 от 01.09.2015.

Йогексол, ФС-001097 от 22.05.2015.

Периндоприла эрбумин гидроксипропилбетадекс комплекс, ФС-001637 от 14.04.2017.

Елена Воронина

pharmvestnik