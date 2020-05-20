В России выдано более 130 регудостоверений на производство защитных масок

За первые четыре месяца 2020 года Росздравнадзор выдал более 130 регистрационных удостоверений на защитные маски, зафиксировали аналитики «ФВ». Для сравнения – за аналогичный период прошлого года не было зарегистрировано ни одного удостоверения на этот вид медизделий.

По данным реестра медицинских изделий, с 1 января по 18 мая 2020 года Росздравнадзор одобрил 132 регистрационных удостоверения на защитные маски. В 2019 году за этот же период не было зарегистрировано ни одного удостоверения на данное медизделие.

Из числа зарегистрированных 109 регудостоверений выдано на медицинские маски. Еще 6 удостоверений выданы на производство «маска-экран», подсчитали аналитики «Фармвестника».

Долевое соотношение различных видов масок в 2020 году, %

Источник: Реестр медицинских изделий Росздравнадзор.

Компания «Дельрус» , которая является главным оператором реализации этого вида медизделий, за этот период получила 3 регудостоверения на медицинские маски: марлевые, одноразовые трехслойные и из нетканных материалов. Производства компании размещены в разных регионах России, в частности Ивановской, Московской областей.

Еще девяти компаниям одобрили по два удостоверения. Остальные заявители медицинского изделия получили по одному удостоверению. Большинство производств размещены в Москве, Московской, Ивановской и Ленинградской областях.

Количество одобренных регистрационных удостоверений на маски в 2020 году

Источник: Реестра медицинских изделий Росздравнадзор.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

Вероника Догузова

pharmvestnik