Американская компания Phlow Corp будет производить препараты для лечения COVID-19

Правительство США заключило контракт с частной фармкомпанией Phlow Corp на производство лекарств против коронавирусной инфекции.

Администрация Президента США выделила американской компании Phlow Corp («Флоу Корп») 354 млн долл., сообщает Reuters.

Компания, штаб-квартира которой расположена в штате Вирджиния, будет производить препараты, применяемые или тестируемые для лечения SARS-CoV-2, а также дефицитные лекарственные средства.

По условиям контракта, рассчитанного на четыре года, Phlow будет выпускать активные фармсубстанции (АФС) и готовые лекарственные формы лекарственных препаратов, которые применяются для лечения госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Многие препараты находятся в дефектуре и ранее импортировались из-за рубежа.

Большинство АФС для американского рынка производятся в Китае и Индии.

Phlow уже произвела более 1,6 млн доз пяти наименований дженериков для лечения COVID-19 для Национального стратегического запаса медикаментов США.

Контракт подразумевает, что Phlow будет сотрудничать с другими частными компаниями, в т.ч. Civica Rx («Сивика Эрэкс»), Ampac Fine Chemicals («Ампак Файн Кемикалз») и Medicines for All Institute («Медсинз фор Олл Инститьют»).

Илья Дугин

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