Пандемия ускорила развитие системы прямого взаимодействия участников фармрынка

Свыше полторы тысячи участников собрал международный форум Digital Medicine & Pharma 2020. В ходе мероприятия, которое состоялось в формате онлайн-конференции, ведущие эксперты отрасли поделились опытом и успешными кейсами по переводу бизнес-процессов в диджитал. Они отметили, что в сложившихся условиях это особенно важно для фармпроизводителей и аптечных сетей, а также озвучили свои прогнозы по ключевым трендам на ближайшее будущее.

Цифровая трансформация всех участников фармрынка уже началась и ускоряется с введением обязательной маркировки. О готовности отрасли к внедрению проекта и о том, какие уникальные возможности для цифровизации дает маркировка лекарств, рассказал генеральный директор крупнейшего на российском фармрынке логистического оператора ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

По его словам, фарминдустрия к маркировке готова пока только в узком разрезе. «Все сосредоточены только на том, чтобы промаркировать и отчитаться сейчас, но мало кто смотрит в будущее, — прокомментировал Андрей Осипов. — Между тем маркировка принесет гораздо большие возможности. В первую очередь, это появление так называемых умных партнерских бизнес-сетей, где каждый участник будет видеть необходимую информацию в режиме-онлайн». По его прогнозам, «спрямление логистической цепочки и маркетинговых отношений между фармпроизводителями и аптечными сетями принесет конечному потребителю до 15% экономии при покупках лекарств».

Член комитета по стратегии «Инвитро» Дмитрий Фадин указал, что цифровизация фармотрасли неизбежно приведет к изменению структуры рынка в части сокращения посредников и увеличит долю прямых контрактов.

Реальным опытом построения прямых контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями поделился генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» PharmaSpace Герман Иноземцев. Он отметил, что бизнес уже сейчас видит незамедлительные выгоды от процесса диджитализации: количество рабочих каналов взаимоотношений увеличивается, а ресурсные затраты нет.

По словам Германа Иноземцева, подключение к маркетплейсу PharmaSpace позволяет его участникам минимизировать количество личных встреч и перевести документооборот в электронный формат.

«И аптека, и производитель подписывает один-два документа, а далее все взаимоотношения между ними полностью переходят в электронный формат на базе маркетплейса, — пояснил он. — Это неограниченный доступ к электронным офертам и акцептам с сотнями контрагентов. Таким образом PharmaSpace, не увеличивая количество затрачиваемых ресурсов, увеличивает бизнес-возможности. Один фармпроизводитель одновременно и малозатратно управляет прямыми контрактами с 50-100 сетями, в том числе малыми и средними. В то же время срок начисления компенсаций по отчетности выполнения объемных и маркетинговых показателей для аптек сократился с более 3 месяцев до 1 месяца 10 дней».

Источник: ГК «Сантэнс»

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