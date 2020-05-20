Депутаты предложили законодательно утвердить порядок утилизации масок и перчаток

Парламентские слушания по теме утилизации масок, перчаток и респираторов планируется провести в Госдуме, заявил депутат Владимир Бурматов.

Глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что нужно незамедлительно решать вопросы утилизации перчаток, масок, респираторов и защитных экранов, нa которых продолжительное время может жить коронавирус. Об этом сообщается на сайте duma-er.ru.

Депутат отметил, что «города сейчас завалены этими масками, никто не знает, какие эпидемиологические последствия это имеет».

Он добавил, что существует опыт решения подобной проблемы в отношении других потенциально опасных отходов, например, отработанных аккумуляторов или батареек.

Для решения этой проблемы запланированы парламентские слушания в Госдуме.

«Как только будет снят режим ограничения нa массовые мероприятия, мы обязательно проведем эти слушания… Этот вопрос требует внимания с точки зрения законодательства», — сказал Бурматов.

Глава думского комитета допустил, что, если ограничения не будут сняты в течение продолжительного времени, слушания пройдут в онлайн-режиме.

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

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