Итальянские фармпроизводители пострадали от пандемии

Италия – один из крупнейших глобальных производителей активных фармсубстанций (АФС), поэтому жесткие карантинные меры неизбежно привели к срыву поставок продукции заказчикам.

Несмотря на то, что власти страны постепенно снимают ограничения, страну может накрыть вторая волна пандемии, что также скажется на фармпроизводстве, сообщает британская аналитическая компания GlobalData

Как отметил аналитик в области здравоохранения GlobalData Эдем Брэдбери, Италия является привлекательным рынком для зарубежных фармпроизводителей. По его словам, на их долю приходится 59% доходов итальянской фармотрасли.

Кроме того, в Италии расположены многие компании по контрактному производству фармпродукции.

Самое большое количество фармпредприятий находится в Милане (51) и Риме (7).

В Милане, который расположен в наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19 северной области Ломбардия, находятся предприятия компаний Albany Molecular Research («Олбани Молекьюлар Ресерч») и Recipharm AB («Ресифарм Эй Би»).

В Ломбардии расположены города Варесе и Бергамо, в которых также есть фармпредприятия.

Кроме Ломбардии, производственные фармпредприятия находятся в областях Лацио и Тоскана, которые пострадали в значительно меньшей степени.

Илья Дугин

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