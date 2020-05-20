Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения свалки упаковок с вакциной

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье «халатность» по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском. В ходе проверки данного факта была установлена подозреваемая, работающая в местной больнице.

67 картонных коробок с противогриппозной вакциной выбросила в лесу сотрудница одной из городских больниц Дзержинска (Нижегородская область). Женщина уже дала признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На свалку наткнулись случайные прохожие, которые разместили видео своей находки в соцсетях. По данному факту свои проверки инициировали как Минздрав региона, так и местный СК. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли 67 упаковок с вакциной в виде одноразовых шприцев, которые были произведены в ноябре 2019 года (срок годности — ноябрь 2020 года).

Документация, касающаяся поставки медицинских препаратов, позволила оперативно определить, какому учреждению вакцина была отгружена. Далее была установлена и личность подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Подозреваемой грозит до 1 года исправительных работ или арест на срок до 3 месяцев.

О результатах проверки Минздрава пока информации нет.

Екатерина Погонцева

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