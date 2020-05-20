Аналитики прогнозируют лидерство Индии по производству фармсубстанций

Индийские химические и фармацевтические компании хотят занять место Китая на фоне пандемии COVID-19. Эксперты считают, что это им по силам.

Объем продаж ключевой фармсубстанции для производства ибупрофена индийской специализированной химической компании Vinati Organics («Винати Органикс») выросли на 25% с февраля 2020 года, пишет газета Financial Times.

Как отметила управляющий директор компании Винати Мутрежа, в Индии рабочая сила дешевле, чем в Китае, и если правительство страны сможет создать соответствующую инфраструктуру и стимулировать экспорт, Индия со временем станет центром химической промышленности.

Строгий карантин, введенный китайскими властями для борьбы с распространением SARS-CoV-2, поставил под угрозу поставки химической продукции и фармацевтических субстанций. По мнению аналитиков, именно химические и фармацевтические компании из Индии могут занять лидирующие позиции в этих секторах при условии наращивания производственных мощностей.

Аналитики уверены, что коронавирус может стать катализатором роста доли индийских компаний на рынке специализированной химической продукции, которая составляет 3%. Власти Индии понимают возможности для фармсектора. В конце марта в правительстве страны объявили о выделении 1,3 млрд долл. на развитие фармпроизводства.

Индия является крупнейшим глобальным производителем дженериков. При этом страна закупает 70% активных фармсубстанций в Китае.

Как заявил в интервью Financial Times управляющий директор индийской фармкомпании Zydus Cadila («Зидус Кадила») Шарвил Патель, в прошедшем месяце компания приступила к наращиванию производства собственных фармсубстанций на фоне резкого роста цен на китайскую продукцию.

Илья Дугин

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