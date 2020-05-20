Китай ограничит объем вредных выбросов фармпредприятий в летнее время Аналитики прогнозируют лидерство Индии по производству фармсубстанций » «Вектор» получит 94 млн рублей на производство тестов для помощи зарубежным странам Правительство покроет расходы «Вектора» на дополнительное производство средств диагностики коронавируса для оказания помощи зарубежным странам. На эти цели выделено 94,2 млн руб. Правительство России выделило Роспотребнадзору 94 211,63 тыс. руб. для финансирования расходов Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» , связанных с дополнительным производством средств диагностики коронавируса для оказания помощи зарубежным странам. Соответствующее распоряжение Правительства РФ №1280 размещено на портале pravo.gov.ru. МИДу поручено проинформировать правительства государств-получателей российской помощи о принятом решении. Елена Сидорова

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