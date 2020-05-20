Китай ограничит объем вредных выбросов фармпредприятий в летнее время

Китай намерен ввести жесткие стандарты по вредным выбросам предприятиями нефтеперерабатывающей, химической и фармацевтической промышленности.

В Пекине отметили, что главными виновными в загрязнении приземного озона в летний период являются в т.ч. летучие органические соединения (ЛОС) промышленных предприятий, пишет GMP news со ссылкой на агентство Reuters.

По информации Министерства экологии и окружающей среды Китая, с 1 июля 2020 года будут введены более жесткие стандарты выбросов ЛОС. Помимо этого будет ужесточен надзор за производством, транспортировкой и хранением продукции в 102 городах КНР.

Министерство выпустит обращения к нефтеперерабатывающим компаниям, производителям угля, лекарственных препаратов и пестицидов с тем, чтобы они не планировали модернизацию предприятий в летнее время с целью сокращения выбросов ЛОС.

Компании обязаны предоставить в министерство планы по техническому обслуживанию предприятий до конца мая 2020 года.

Инспекции производственных предприятий начнутся уже в июне.

Министерство будет ежемесячно публиковать отчеты о загрязнении приземного озона в 102 городах. В случае превышения установленных стандартов местные власти будут штрафоваться.

Илья Дугин

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