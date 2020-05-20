Дистанционная торговля лекарствами заработает не раньше июня

Дистанционная торговля лекарствами фактически стартует в первых числах июня. Сейчас утверждается недостающая нормативно-правовая база.

Дистанционная торговля лекарственными средствами стартует в первых числах июня. Сейчас информационный ресурс, на котором можно будет оформить разрешение Росздравнадзора на осуществление этого вида деятельности, проходит тестирование, а недостающая нормативно-правовая база — утверждение. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания под руководством президента страны Владимира Путина.

«Все будет происходить в безбумажном формате, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Я думаю, в первых числах июня аптеки уже смогут приступить к дистанционной торговле».

Фото: www.rosminzdrav.ru

Екатерина Погонцева

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