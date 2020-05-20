Фармдистрибьютор «Ирвин 2» увеличил оборот на 53% за первый квартал

В I квартале 2020 года фармдистрибьютор «Ирвин 2» увеличил объем продаж на 53% до 7,7 млрд рублей. По данным DSM Group, компания стала второй по динамике за этот период после «Р-Фарм».

В целом объем сегмента госзакупок за первый квартал вырос в рублях на 34,7%, сообщают аналитики.

«Прирост в 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прежде всего связан с ростом наших региональных продаж, — пояснил Михаил Степанов, генеральный директор «Ирвин 2». — Мы продолжаем развивать свою стратегию региональной экспансии, как делали это в 2019 году». В первом квартале 2020 года офисы компании открылись в Уфе и Хабаровске, планируется открытие офиса в Санкт-Петербурге.

«Безусловно, пандемия вносит определенные сложности в нашу деятельность, — добавил он. — Часть сотрудников мы отправили на удаленную работу, благо наша ИТ-инфраструктура это позволяет. При этом логистика и склад работают в прежнем режиме с соблюдением мер предосторожности. Мы стараемся не только не сбавлять темп, но и наращивать его».

Сегмент бюджетных продаж, в котором работает «Ирвин 2», растет как за счет госзакупок для экстренных нужд здравоохранения, так и по запущенным ранее госпрограммам по лечению ВЗН, онко- и кардиозаболеваний, отметил Михаил Степанов.

«Первый квартал показал, что у нас получается даже опережать динамику рынка», — заключил он.

Источник: «Ирвин 2»

pharmvestnik