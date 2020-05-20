В Минздрав вернулся Дмитрий Костенников и пришел Андрей Терентьев

Минздрав вновь обновил состав помощников министра и вернул уволившегося в начале апреля статс-секретаря Дмитрия Костенникова.

Новым помощником министра здравоохранения Михаила Мурашко назначен выходец из Минфина Андрей Терентьев, пишет «Медвестник». Список управленцев Минздрава обновлен на сайте ведомства 18 мая.

Терентьев ранее работал главным специалистом, экспертом сводно-аналитического отдела Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Министерства финансов. Информацию о его назначении изданию подтвердили в пресс-службе Минздрава.

Вернулся в ведомство покинувший его с 1 апреля по собственному желанию статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников. Он продолжит работу на посту советника министра.

Приглашенная в конце марта на пост советника министра Инна Куликова с 23 апреля назначена руководителем Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью. До этого она семь лет руководила тюменским здравоохранением.

Остается вакантной должность руководителя Департамента проектной деятельности, который был образован в начале прошлого года специально для контроля за реализацией национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». Его первый директор Давид Мелик-Гусейнов ушел с этого поста в феврале и сейчас возглавляет Минздрав Нижегородской области.

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