PerkinElmer попалась на мошенничестве

Компания попала под федеральное расследование по факту участия в крупномасштабном мошенничестве в рамках государственной программы медицинского страхования пациентов старше 65 лет Medicare.

Американская компания PerkinElmer Inc («ПеркинЭлмер Инк») обвиняется в проведении десятков тысяч тестов на наличие онкозаболеваний, в которых не было никакой необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Расследование ведется уже на протяжении 18 месяцев. По версии следствия, PerkinElmer незаконно заработала миллионы долларов.

Следствие намерено выяснить, знала ли компания о том, что в тестах не было необходимости.

Правоохранительные органы полагают, что мошенническую схему разработали две лаборатории, связанные с PerkinElmer. Они брали образцы у пациентов, а затем направляли их в PerkinElmer. При этом мошенники выставляли счета на оплату по программе Medicare. Примечательно, что обе лаборатории ранее уже привлекались к ответственности за мошенничество по этой программе.

Как отметили в компании, она сотрудничает со следствием.

Под следствием находится и медицинский директор диагностического подразделения PerkinElmer Мадхури Хедж. Следствие выясняет ее роль в установлении деловых отношений с лабораториями, которые уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

PerkinElmer специализируется на продаже лабораторного оборудования и проведении диагностических тестов. В 2019 году выручка компании составила 1,14 млрд долл. Она конкурирует с другими компаниями в области разработки систем диагностики коронавирусной инфекции. В марте получила экстренное разрешение FDA на продажу своего теста.

Илья Дугин

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