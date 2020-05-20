Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здравоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, пишет РИА «Новости».

Такое решение было принято в связи с тем, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

«Все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — сказал Гриднев на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья населения, поэтому важнейшим этапом профилактики коронавируса будет вакцина от него, над которой сейчас работают ученые, добавил заместитель министра. А решения по Национальному календарю прививок примут уже при подготовке препарата от COVID-19.

Помощник Гриднева в комментарии для агентства уточнил, что решение о приостановке вакцинации детей будут принимать региональные власти.

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