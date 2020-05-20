По итогам I квартала количество аптек выросло на 3%

В первом квартале количество аптек в России выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 1 апреля 2020 года в России работает 67 981 аптечное учреждение.

По данным аналитической компании AlphaRM, лидирующим федеральным округом по количеству аптечных учреждений остается Центральный. На его территории присутствует 19 474 аптеки, что превышает количество точек на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На второй строчке – Приволжский ФО (13 854) с концентрацией 4,7 аптеки на 10 тыс. населения. Замыкает тройку лидеров среди регионов Южный ФО (8 375). Прирост по количеству аптечных учреждений составляет 7% к аналогичному периоду 2019 года.

Самая высокая концентрация аптек на 10 тыс. человек наблюдается в Центральном и Южном федеральных округах – 4,9 и 5,1 соответственно.

Среди субъектов федерации по количеству аптек лидером является Москва (4 664). А нижнюю строчку рейтинга занимает Чукотский автономный округ (20).

Стоит также отметить, что среднемесячная выручка на 1 аптеку по России в целом выросла на 14% и составила 1 853 тыс. руб. Лидируют по приросту выручки Северо-западный и Сибирский федеральные округа – +18% и +17% соответственно.

pharmvestnik