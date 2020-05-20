Правительство установило правила дистанционной торговли лекарствами

Правительство РФ установило правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Подписанное постановление почти не отличается от версии, ранее опубликованной «ФВ». Законотворцы детальнее описали правила выдачи разрешений и основания для их отзыва.

И. о. председателя Правительства РФ Андрей Белоусов подписал постановление № 697 о правилах выдачи разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Требования, против которых ранее выступал интернет-ритейл, остались прежними. В финальной версии документа детально описаны правила выдачи и отзыва разрешений.

В апреле «ФВ» удалось ознакомиться с последней версией документа, которая почти не отличается от итогового постановления. Требования к аптечным организациям не изменились: владение фармацевтической лицензией не менее 1 года, курьерская служба с технологиями термоперевозки и не менее 10 мест осуществления фармдеятельности в РФ.

Не подписанный на тот момент документ вызвал бурную реакцию онлайн-игроков. Они заявили, что проект постановления полностью закрывает доступ к рынку как интернет-ритейлу, так и малому и среднему бизнесу.

В результате основные изменения в итоговой версии постановления касаются срока выдачи разрешений, а также правил их отзыва. Теперь у Росздравнадзора будет 5 дней на выдачу разрешений, вместо предполагаемых ранее 10 дней.

Также проектом установлены основания для прекращений действия разрешений. Такое возможно в ряде случаев: прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у аптечной организации; несоответствие аптечной организации указанным требованиям; привлечение аптечной организации к административной ответственности в соответствии со статьями 6. 33 и 14. 42 Кодекса РФ (двукратно и более); решение аптечной организации о прекращении осуществления розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом.

КоАП РФ Статья 6. 33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.

КоАП РФ Статья 14. 42. Нарушение установленных федеральным законом требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности.

Решение о прекращении действия разрешения на дистанционную торговлю принимается Росздравнадзором в течение трех дней с момента выявления одного из перечисленных пунктов.

Руслан Мавлиханов

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