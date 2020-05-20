В России появится федеральный регистр пациентов-льготников

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о создании Федерального регистра граждан, которые имеют право на льготное обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. Некоторые депутаты опасаются, что в дальнейшем граждане не смогут получать федеральные и региональные льготы одновременно. При этом эксперты считают, что объединение льготников поможет эффективнее планировать бюджет.

На прошлой неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания». Он разработан с целью совершенствования системы лекарственного обеспечения граждан и увеличения доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках госгарантий.

Документ, в частности, предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. Согласно пояснительной записке, такой регистр позволит обеспечить автоматизированный анализ фактического льготного лекарственного обеспечения, анализ остатков препаратов в медицинских и аптечных организациях, а также сможет точнее прогнозировать потребности граждан.

Такой регистр будет обмениваться данными с другими федеральными регистрами лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, а также с единой государственной информационной системой социального обеспечения. Для того, чтобы закрепить механизмы такого взаимодействия, авторы законопроекта предлагают внести поправки в Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Порядок ведения регистра должно определять правительство.

Кроме того, законопроект сможет пересматривать перечень ЖНВЛП чаще одного раза в год. Это позволит актуализировать перечень в соответствии с решениями Комиссии по формированию лекарственных перечней при Минздраве, которая заседает каждый квартал, утверждается в пояснительной записке.

Наконец, предлагается обеспечивать отдельные льготные категории граждан в объеме перечня ЖНВЛП и в связи с этим ликвидировать перечень ОНЛС. Предоставлять необходимые лекарства региональным льготникам в рамках территориальных программ государственных гарантий предлагается также в объеме перечня ЖНВЛП. Препараты, не включенные в этот перечень, будут назначать по решению врачебной комиссии в соответствии с частью 15 статьи 37 и пунктом 2 части 3 статьи 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», как и в настоящее время.

В пояснительной записке утверждается, что ликвидация перечня ОНЛС повысит доступность льготных препаратов для отдельных категорий граждан, так как перечень ЖНВЛП в настоящий момент включает в себя 758 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, а ОНЛС — 406 МНН, более 100 из которых назначаются только по решению врачебной комиссии.

В случае принятия законопроекта он должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Обсуждение в Госдуме

Во время обсуждения законопроекта в Госдуме депутаты указали на то, что создание федерального регистра может ликвидировать дублирование льгот — возможность граждан одновременно получать и федеральные, и региональные льготы. Сейчас порядок предоставления федеральных льгот зафиксирован в Федеральном законе «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ, а региональных — в постановлении правительства № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова, которая представляла законопроект на заседании Госдумы, не исключила, что в результате принятия документа возможность получения гражданами двух льгот одновременно действительно будет ограничена. По ее словам, регистр даст более четкое понимание того, какие категории граждан сейчас пересекаются по льготам, «что позволит в дальнейшем уже говорить о продолжении или отказе от 890-го постановления правительства».

На проблему обратил внимание член комитета по охране здоровья от фракции КПРФ Алексей Куринный. «Настораживают слова, сказанные замминистром о том, что мы, возможно, поставим человека перед выбором: какую льготу ему выбирать. А это очень сложно, особенно если мы будем говорит об отмене 890-го постановления», — сказал депутат на заседании. Он отметил, что фракция готова поддержат законопроект, но ко второму чтению депутаты будут «внимательно анализировать поправки и попытки оптимизировать, сократить или каким-то образом уменьшить расходы».

При этом Куринный положительно отреагировал на предложение законодательно закрепить норму, согласно которой необходимые лекарства в рамках территориальных программ госгарантий должны предоставляться региональным льготникам в объеме перечня ЖНВЛП. Ранее эта норма реализовывалась в рамках исполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

До этого, по словам Куринного, некоторые регионы могли утверждать списки препаратов, по которым предоставляются льготы, в меньшем объеме. В результате человек не имел возможности получить лекарства из-за того, что они не были включены в список. Поэтому депутат считает важным, чтобы у граждан были равные условия во всех регионах, независимо от места их проживания.

Проблема пересечения льгот

Создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием, позволит получить полные данные о федеральных и региональных льготниках и точнее планировать бюджет, считает зав. кафедрой лекарственного обеспечения и фармако­экономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Роза Ягудина.

Она напомнила, что граждане имеют возможность монетизировать свою федеральную льготу. То есть человек может оставить за собой право на получение бесплатных лекарственных препаратов или получать ежемесячную денежную компенсацию. Так, граждане, имеющие право на обе льготы, получают компенсацию за федеральную льготу и одновременно получают препараты по региональной льготе. Такое положение дел создает определенную нагрузку на региональный бюджет, указывает Ягудина.

В 2019 году денежное возмещение стоимости бесплатного лекарственного обеспечения предпочли 67,6% инвалидов всех возрастных групп. Основная причина отказа – ограничения в отпуске или отсутствие необходимых лекарств в аптеках. На нее указывают 57,5% инвалидов, которые предпочли монетизацию льгот, 22% из них указали на очереди и другие трудности при выписке препарата, 17,6% сказали, что есть другие причины. Источник: Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения Ростата РФ

Так как многие федеральные льготники предпочитают получать денежную компенсацию, поясняет Ягудина, в программе в основном остаются только пациенты с тяжелыми заболеваниями, которым нужны дорогостоящие препараты. Однако средства, выделенные на одного льготника, не зависят ни от заболевания, ни от его тяжести. В связи с этим оставшихся в федеральной программе денег не хватает на полное покрытие потребностей в лекарственных препаратах этой категории льготников, указывает Ягудина. «В такой ситуации региональный бюджет вынужден дофинансировать необходимые препараты для этих льготников», — объясняет она.

По ее словам, суть объединение льготников не в том, чтобы лишить людей льгот, а в том, чтобы упорядочить процесс их предоставления. «Речь о том, чтобы правительство понимало, сколько у нас льготников, какие это льготники и сколько нужно денег на то, чтобы реализовать лекарственное обеспечение в целом, потому что сейчас точных данных нет», — заключила Ягудина.

Маргарита Грошева

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