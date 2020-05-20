Греф разъяснил участие Сбербанка в создании вакцины от коронавируса

Сбербанк не будет заниматься разработкой и производством вакцины от коронавируса: банк возьмет на себя роль проектного офиса, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Работа, по его словам, проводится «в строгой координации» с министерством здравоохранения. Сбербанк не будет заниматься разработкой и производством вакцины от коронавируса: банк возьмет на себя роль проектного офиса, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Работа, по его словам, проводится «в строгой координации» с министерством здравоохранения.

«У нас есть просьба со стороны правительства, мы очень плотно совместно с министерством здравоохранения работаем над темой поддержки организации производства вакцины в стране. Поэтому наша задача – помочь лабораторные исследования российской вакцины перенести на производство наших компаний-партнеров, потому что все наши компании фармацевтические, они все являются нашими партнерами», – сказал Греф.

Создание вакцины Сбербанк для себя определил основным средством для борьбы с коронавирусом.

Сбербанк 15 мая зарегистрировал «дочку» ООО «Иммунотехнологии» с основным видом деятельности «оптовая торговля фармпродукцией». Источник «Фармацевтического вестника» сообщал, что компания займется «масштабированием производства вакцины от коронавируса» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В НИЦ рассчитывают зарегистрировать и начать производство вакцины к августу.

В конце апреля 2020 года Сбербанк направил более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с коронавирусом. Средства пошли и на создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19. Одним из получателей стал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.