«Инвитро» запустил тестирование на антитела к коронавирусу во всех регионах присутствия

Холдинг «Инвитро» расширил географию тестирования на антитела к коронавирусу на все регионы РФ, в которых присутствуют медицинские офисы компании. Исследование могут пройти все желающие без симптомов ОРВИ на коммерческой основе, стоимость теста в зависимости от региона варьируется в среднем от 950 до 1,3–1,4 тысячи рублей. Холдинг «Инвитро» расширил географию тестирования на антитела к коронавирусу на все регионы РФ, в которых присутствуют медицинские офисы компании. Исследование могут пройти все желающие без симптомов ОРВИ на коммерческой основе, стоимость теста в зависимости от региона варьируется в среднем от 950 до 1,3–1,4 тысячи рублей.

Суммарную мощность лабораторий в холдинге оценивают в 500 тысяч профильных исследований в месяц. При этом срок подготовки результатов сокращен до 3 рабочих дней.

Ранее холдинг «Инвитро» запустил услугу тестирования на антитела в шести регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Челябинской и Самарской областях.

В середине мая 2020 года Департамент здравоохранения Москвы запустил популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу: еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашения сдать анализ в одной из 30 столичных поликлиник. Тестирование для них будет бесплатным. В мэрии рассчитывают, что полученные данные помогут оценить число переболевших в Москве и помочь принять решение о сохранении ограничений или их ослаблении.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, по состоянию на 19 мая 2020 года тест на антитела сдали 10 тысяч горожан, предварительные результаты исследований находятся на этапе анализа данных. В аналогичном тестировании московских медиков у 20% из 3,2 тысячи обследованных врачей по состоянию на 28 апреля 2020 года были обнаружены антитела к SARS-Cov-2.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году и объединяет более 1,4 тысячи медицинских офисов, а также восемь лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч различных тестов.

В 2019 году «Инвитро» открыла 130 собственных и 100 франчайзинговых точек. Основными направлениями экспансии стали Москва, Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Оборот холдинга в 2019 году составил 20 млрд рублей.

Фото: Инвитро

vademec