Работа с маркировкой лекарств станет обязательным лицензионным требованием с 1 июля

Правительство РФ утвердило изменения в Положения о лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности, добавив требование о внесении информации в систему мониторинга движения лекарств. Поправки вступают в силу с 1 июля 2020 года, когда должна заработать обязательная маркировка лекарств. Правительство РФ утвердило изменения в Положения о лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности, добавив требование о внесении информации в систему мониторинга движения лекарств. Поправки вступают в силу с 1 июля 2020 года, когда должна заработать обязательная маркировка лекарств.

Готовящиеся изменения анонсировала 15 мая замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. «Даже если вы используете всего одно лекарственное средство в своей деятельности, вы являетесь субъектом обращения лекарственных средств и должны быть подключены к системе. И вы должны в этой системе работать, получать лекарственные средства, продвигать их по системе, выводить их из системы», – объясняла она.

Эксперимент по маркировке лекарств запущен 1 октября 2017 года. Срок введения обязательной маркировки уже несколько раз переносился. Сначала старт этого этапа был назначен на 1 января 2019 года, но затем запуск отложили на год. В конце 2019 года по просьбе участников рынка из-за их неготовности и неотлаженности работы системы срок перенесли на 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года маркировка тем не менее стала обязательной для семи высокозатратных нозологий.

В марте 2020 года Ассоциация российских фармпроизводителей обратилась с письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отсрочить запуск введения обязательной маркировки. Введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры затрудняют завершение тестирования оборудования и обучение специалистов, утверждают в ассоциации. Обсуждение готовности игроков рынка к маркировке будет обсуждаться на заседании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекобеспечения в мае-июне.

Оператором системы маркировки лекарств назначено ООО «Оператор-ЦРПТ», на 90% принадлежащее ЦРПТ, на 10% – ООО «Новое решение», которым владеет Оксана Орешина, бизнес-партнер лоббиста кассовой реформы Владимира Щербакова. Собственники ЦРПТ – ГК «Ростех», АО «Петер-сервис», входящее в состав USM Holdings Алишера Усманова, ООО «Элвис+ Групп» Александра Галицкого.