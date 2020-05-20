Розничный рынок ветпрепаратов показывает минимальную динамику продаж

За период с января по апрель 2020 г. суммарный денежный объём розничного рынка ветеринарных лекарственных препаратов в России составил 6,9 млрд руб. в розничных ценах, включая НДС, динамика отгрузок относительно аналогичного периода 2019 г. составила всего 0,6% (в рублях), результат выглядит вдвойне скромным, учитывая, что по итогам 1 кв. 2020 г. мы фиксировали прирост на уровне 20,4%. Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) по итогам января-апреля 2020 г. выше, здесь зафиксирован прирост на уровне 2,8%. Всего с начала года в России было реализовано в рознице порядка 65 млн МЕД ветпрепаратов, сообщает аналитическая компания RNC Pharma® представляя аудит розничных продаж ветпрепаратов в России (sell out) по итогам апреля 2020 года.

Региональная структура российского розничного рынка ветпрепаратов имеет выраженные отличия. Одно из них – доля ЛП, которые реализуются конечным потребителям в виде дробных упаковок. Крупнейший региональный рынок с точки зрения денежного объёма – Центральный Федеральный округ (ФО), за период с мая 2019 г. по апрель 2020 г. на регион приходилось 5,7 млрд руб. или практически 38% общего объёма рынка. При этом ЦФО характеризуется минимальной долей ЛП, которые реализуются с дроблением потребительских упаковок, на них приходится всего 26,3% общего регионального рынка в денежном выражении. Максимальная доля дробных упаковок зафиксирована в Северо-Западном и Южном ФО, соответственно 64,6% и 53,8%, причём с точки зрения денежного объёма рынка регионы располагаются на 4-м и 3-м местах соответственно.

Кстати, Северо-Западный и Южный ФО одни из лидеров среди региональных рынков в отношении средних цен на ветпрепаратов. В первом случае стоимость одной МЕД вет. ЛП составляет 106 руб. во втором 101 руб. Абсолютный лидер естественно Центральный ФО, здесь стоимость 1 МЕД достигает 136 руб. А вот самые дешёвые препараты продаются в Сибирском ФО, здесь стоимость в расчёте на 1 МЕД составляет всего 74 рубля.

Ассортимент препаратов по ФО тоже сильно различается, причём отдельные отличия видны уже даже на уровне конкретных фармгрупп ветпрепаратов. Практически во всех округах за период с мая 2019 г. по апрель 2020 г. лидируют в отношении рублёвых объёмов продаж инсектоакарицидные и антигельминтные препараты, исключением является только Дальневосточный ФО, здесь за последние 12 месяцев лидировала группа вакцин, вторую строчку занимали уже антигельминтные средства, причём с минимальным отрывом.

В отношении конкретных наименований препаратов в отношении денежного объёма продаж за май 2019 г. – апрель 2020 г. лидером в семи федеральных округах выступает Бравекто («МСД»), отличия начинаются со второго места, хотя по большому счёту речь опять-таки идёт всего о нескольких торговых марках. Так в ЦФО препарат номер 2 – Мильбемакс («Эланко»). В ПФО, ЮФО и УФО – второе место занимает российский Барс («Агроветзащита»). В СЗФО, СФО и СКФО вторые строчки удерживает Нобивак от «МСД». А вот Дальневосточный ФО и здесь кардинально отличается от остальной территории нашей страны, здесь по итогам последних 12 месяцев в денежном выражении лидируют препараты российского производства: Барс («Агроветзащита») и Ивермек («Нита-Фарм»).

Объём и структура региональных рынков ветпрепаратов в России за период май 2019 — апрель 2020 гг.

gmpnews