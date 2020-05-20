Трамп намерен вернуть производство лекарств в США, подписан контракт на $354 млн

Администрация Президента США Дональда Трампа объявляет о подписании четырехлетнего контракта на сумму 354 млн долларов с новой компанией в Ричмонде (штат Вирджиния) на производство дженериков и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), которые необходимы для предоставления лекарственной терапии пациентам с COVID-19, но в настоящее время производятся за пределами Соединенных Штатов, в основном в Индии и Китае, об этом накануне сообщила газета The New York Times.

Управление перспективных исследований и разработок в области биомедицины (BARDA) подписало соглашение с компанией Phlow Corp., что отражает экономические обещания президента Трампа «Америка прежде всего». Отмечается, что контракт может быть пролонгирован на 10 лет и тогда сумма составит 812 млн долларов, что сделает его одной из крупнейших сделок.

Советник по торговле г-на Трампа, отметил, что это может стать историческим поворотным моментом для Америки в плане усилий Администрации Трампа наладить цепочки поставок лекарств по суше и помочь вернуть производство препаратов на территорию США.

Пока нет ответа, почему администрация решила заключить такой крупный контракт с новой компанией, когда существует целая отрасль — контрактное производство, которая производит лекарства для других компаний.

Д-р Эрик Эдвардс (Dr. Eric Edwards), президент компании Phlow, описал компанию как «общественно-полезную корпорацию», которая намерена создать запас фармацевтических ингредиентов, которые будут использоваться в случае нехватки лекарств или чрезвычайной ситуации. Издательство NYT добавляет, что в настоящее время Phlow Corp осуществляет производство лекарств на заводах в Индии и Китае.

Д-р Эдвардс добавил, что компания сосредоточит свое внимание на лекарствах для интенсивной терапии, используемых для лечения госпитализированных пациентов с Covid-19, включая препараты, используемые для седации, лечения боли и ряд антибиотиков. По его словам, производство уже началось на заводе Ampac и строятся новые заводы Phlow.

gmpnews