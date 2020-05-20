Фармпроизводители не ожидают повышения цен на лекарства из-за маркировки

Представители фармацевтических производителей «Р-Фарм» и «Босналек» не видят повышения отпускных цен на лекарственные препараты в результате маркировки, которая станет обязательной с 1 июля 2020 года.

«В нашем случае маркировка никак не повлияла на отпускные цены. Ранее наша продукция отпускалась, производилась, поставлялась по ценам, по которым в адрес дистрибуторов поставлялась немаркированная продукция. То есть цены остались такими же, абсолютно без изменений», — сказал в ходе марафона «PRO Маркировку» Лев Думчев директор по правовым и корпоративным вопросам компании «Босналек».

Такие же оценки у российского производителя «Р-Фарм». По словам Александра Быкова, директора по экономике здравоохранения «Р-фарм»,

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТ МАРКИРОВКИ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, И ЦЕНЫ БУДУТ СТАБИЛЬНЫ.

Быков отметил, что С 1 июля 2020 года все лекарственные препараты, которые будут выпускаться с площадки «Р-Фарм», будут промаркированы в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации. Это 48 лекарственных препаратов, из которых 13 препаратов уже маркируются, так как входят в перечень семи высокозатратных нозологий.

«Босналек» промаркировал шесть партий лекарств, которые поставляются на российский рынок. В мае ожидается еще одна крупная поставка.

При этом фармпроизводители поддержали заморозку обновлений ГИС МДЛП с целью подготовки всех организаций к введению обязательной маркировки лекарств с 1 июля.

«Мы знаем о том, что в настоящий момент были заморожены обновления в систему МДЛП и ЦРПТ не будет вносить критических обновлений в части программного обеспечения, и это поможет компаниям в спокойном режиме подключиться к системе маркировки, протестировать ее. Надеюсь, каких-либо сложностей в дальнейшем с маркировкой не будет», — сказал Лев Думчев.

«Р-Фарм» указал, что данная ситуация позволит фармкомпаниям легче адаптировать свои информационные системы.

«Сейчас ЦРПТ установило окончательную программу и систему МДЛП, это вселяет надежду, что, основываясь на окончательной версии, мы и другие компании, будут нацелены на то, чтобы система работала качественно, гладко, без сбоев, безупречно и не было рисков с перебоями обеспечения лекарственных препаратов», — сказал Александр Быков.

gmpnews