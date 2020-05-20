Экспорт продукции курганского «Синтеза» в I квартале вырос на 27%

«Март оказался очень активным – розничные продажи выросли в 1,5 раза в денежном выражении в сравнении с мартом 2019 года. Предполагаем, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции люди приобретали препараты впрок, так как повышенным спросом пользовались совершенно разные категории лекарственных средств от таблеток «Ибупрофен», продажи которых увеличились в 2,2 раза, до «Ангиоруса», которого продано на 62% больше, чем в прошлом году. В результате общий прирост розничных продаж в 1 квартале 2020 года составил 38% в денежном выражении», — так прокомментировал финансовые результаты за 1-ый квартал генеральный директор АО «Фарм-Цент», управляющей организации ОАО «Синтез» Сергей Клыков.

По данным предприятия, выручка за 1-ый квартал 2020 года составила 2,773 млрд рублей, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,075 млрд рублей).

Существенное влияние на результаты 1 квартала 2020 года оказало развитие экспорта, рост которого составил 27%. Поставки в Азербайджан выросли в 3 раза, в Грузию – в 1,5 раза, расширено присутствие на фармацевтических рынках Узбекистана и Казахстана: +20% для каждой страны. В число флагманов продаж за рубежом вошли инъекционные антибактериальные препараты цефалоспоринового и пенициллинового рядов, которые, в частности, рекомендованы к использованию в протоколах лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Отметим, что продуктовый портфель ОАО «Синтез» включает около 300 наименований продукции. Более 70 препаратов входят в список ЖНВЛП, 14 из них — в список препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. Завод является лидером по производству антибиотиков среди российских производителей, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций.

gmpnews