«Р-Фарм» с помощью маркировки выявил нелегальные продажи лекарств на сотни миллионов

Маркировка лекарственных препаратов позволила российскому производителю «Р-Фарм» выявить нелегальные продажи на сотни миллионов рублей, сообщил директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков в ходе марафона всероссийских конференций «PRO Маркировку». По его словам, с помощью сканирования Data Matrix кода компании «Р-Фарм» удалось выявить места нелегального вывода из оборота лекарственных препаратов.

УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МЫ ПРЕДОТВРАТИЛИ ТОЛЬКО ПО НЕСКОЛЬКИМ НАШИМ ПРЕПАРАТАМ, СОСТАВЛЯЕТ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. НО ВАЖНО ПОМНИТЬ О ТОМ, КАКОЙ ПРЕДОТВРАЩАЕТСЯ РИСК ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ.

По его словам, маркировка позволила подтвердить факты хищения препаратов и повторного нелегитимного введения в обращение. Как подчеркнул Быков,

НАЛИЧИЕ МАРКИРОВКИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЕПИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТО, ОТКУДА БЫЛ ВЫВЕДЕН ИЗ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, И ТЕМ САМЫМ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ПРИМЕНЯТЬ САНКЦИИ К НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ УЧАСТНИКАМ ОБРАЩЕНИЯ.

1 октября 2019 года в России маркировка стала обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий. 1 июля 2020 года маркировка станет обязательной для всех лекарств. Оператором национальной системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий.

«Р-Фарм» маркирует 48 наименований лекарственных препаратов. По словам Быкова, на стоимость продукции маркировка не влияет:

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТ МАРКИРОВКИ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ОЖИДАЕТСЯ, И ЦЕНЫ БУДУТ СТАБИЛЬНЫ.

gmpnews