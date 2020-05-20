В РФ намерены разработать технологию получения РФЛП для лечения рака мозга

На сайте закупок Росатома опубликована информация о подготовке технического задания на разработку технологии получения оригинального отечественного радиофармацевтического лекарственного препарата (РФЛП) для радиоиммунной терапии ряда злокачественных новообразований. Указано, что специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского, расположенного в Обнинске, должны подготовить предложения по технологии получения РФЛП, который может быть использован для лечения тяжелых форм злокачественных опухолей.

В материалах к лоту говорится о таких формах рака, как глиомы (злокачественные опухоли головного мозга и других отделов центральной нервной системы), рак молочной железы, меланома кожи, мелкоклеточный рак легкого, детские опухоли (нейробластомы). При этом указывается, что половина всех онкологических заболеваний, в том числе и вышеперечисленных, регистрируется на 3 и 4 стадии рака, когда консервативное лечение уже мало эффективно. Срок жизни пациентов с 4 стадией рака не превышает 1 года. Наиболее эффективным, в этом случае, лечением является радиоиммунная терапия.

Уточняется, что терапевтическое действие при радионуклидной терапии оказывает ионизирующее излучение радионуклида, которое «разрушает» злокачественную ткань, а в случае радиоиммунной терапии, кроме ионизирующего действия излучения радионуклида на клетку, повреждающим фактором является сама молекула-носитель. При этом указано, что РФЛП для проведения ранней диагностики и радиоиммунной терапии этих заболеваний пока не разработаны.

Особенность вышеперечисленных типов опухолей заключается в том, что на поверхности их клеток в большом количестве присутствуют особые молекулы, так называемые GD2-ганглиозиды (GD-2-антигены). Ранее другими учеными была доказана способность ганглиозидов GD2 запускать «самоубийство» опухолевых клеток под действием антител — молекул, «производимых» клетками иммунной системы.

В случае предложенного специалистами ФЭИ препарата лечебный эффект, как ожидается, будет усилен за счет синергии противоопухолевого действия антител и направленного действия ионизирующего излучения от радионуклидов, «прикрепленных» к антителам.

Проект предполагает разработку оригинальной отечественной тераностическй пары РФЛП, с Ga-68 для радиоиммунной диагностики, и с 225Ac/213Bi для радиоиммунной терапии ЗНО на основе антител, специфичных к антигену GD2, который в больших количествах экспрессируется на следующих опухолевых клетках: нейробластома, глиома, меланома, рак молочной железы, саркома, многоклеточный рак легкого и др.

Отмечается, что на сегодняшний день в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» разработана технология получения медицинского 225Ас и 213Bi, а в МРНЦ им. А.Ф. Цыба ведутся работы с антителами, специфичными к GD2 антигену.

По результатам выполнения проекта, планируется:

разработать технологию получения активной фармсубстанции (АФС) 225Ac, необходимой для синтеза препарата;

разработать конструкцию генератора 225Ас/213Bi, удобную для безопасного получения раствора 213Bi медицинского качества и высокой объемной активности;

провести исследования по разработке технологии связывания моноклонального антитела с АФС 225Ас и раствором 213Bi;

наработать опытные образцы препаратов с 225Ас и 213Bi;

провести работы по перевивке лабораторным животным нескольких, перспективных для лечения специфичными к GD2 антителами, опухолей;

провести предварительные in vivo исследования фармакокинетики и терапевтической эффективности разрабатываемых РФЛП на лабораторных животных;

отобрать наиболее оптимальный образец РФЛП и выбрать штамм опухоли, на лечение которой будут направлены дальнейшие исследования;

провести необходимые доклинические и клинические исследования РФЛП с выбранным терапевтическим РФЛП на выбранной нозологии;

зарегистрировать разработанные препараты в Минздраве для их последующего производства на базе одного их предприятий ГК «Росатом».

gmpnews