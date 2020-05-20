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Компания Solopharm заинтересована в покупке регистрационных удостоверений на твердые лекформы

Solopharm – российский производитель жидких лекарственных форм – обратился к фармацевтической индустрии с предложением по покупке регистрационных удостоверений на твердые лекарственные формы.

Компания готова рассмотреть предложения, которые соответствуют описанию:

  • Лекарственная форма: таблетки, капсулы, таблетки п/о.
  • Наличие полного пакета документов (регдосье).
  • Полностью воспроизводимая технология и методики анализа.
  • Дата получения РУ – после 2013 года.

Предложения и уточняющие вопросы возможно задать по телефону и электронной почте.

Контактное лицо – Рыболов Антон.
Телефон для связи: +7 952 895 38 23
E-mail: tlf@grotexmed.com

Источник: Solopharm

pharmvestnik

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Май 20, 2020 | Просмотров: 52