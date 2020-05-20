Компания Solopharm заинтересована в покупке регистрационных удостоверений на твердые лекформы

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Наличие полного пакета документов (регдосье).

Полностью воспроизводимая технология и методики анализа.

Дата получения РУ – после 2013 года. Предложения и уточняющие вопросы возможно задать по телефону и электронной почте. Контактное лицо – Рыболов Антон.

Телефон для связи: +7 952 895 38 23

E-mail: tlf@grotexmed.com Источник: Solopharm pharmvestnik