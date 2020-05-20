Компания Solopharm заинтересована в покупке регистрационных удостоверений на твердые лекформы

Solopharm – российский производитель жидких лекарственных форм – обратился к фармацевтической индустрии с предложением по покупке регистрационных удостоверений на твердые лекарственные формы.
Компания готова рассмотреть предложения, которые соответствуют описанию:
- Лекарственная форма: таблетки, капсулы, таблетки п/о.
- Наличие полного пакета документов (регдосье).
- Полностью воспроизводимая технология и методики анализа.
- Дата получения РУ – после 2013 года.
Предложения и уточняющие вопросы возможно задать по телефону и электронной почте.
Контактное лицо – Рыболов Антон.
Телефон для связи: +7 952 895 38 23
E-mail: tlf@grotexmed.com
Источник: Solopharm