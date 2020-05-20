КРЭТ заявил об массированной информационной кампании после инцидентов с аппаратами ИВЛ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха выступил с заявлением, что против него и госкорпорации развернута массированная информационная кампания после инцидентов с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые привели к пожарам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Концерн намерен привлечь участников информационной кампании к ответственности вплоть до уголовной, говорится в заявлении концерна.

В компании также утверждают, что зафиксировали попытки подкупа сотрудников в обмен на «разоблачающие» интервью. Представители какого издания обращались с подобными предложениями, в концерне не уточнили.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии челябинского отделения Южно-Уральского государственного медицинского университета Алексея Астахова сообщал, что аппараты «Авента-М» не проходили испытания. В КРЭТ заявляют, что требуемое экспертное заключение за подписью Астахова было выдано еще в 2013 году.

В концерне также опровергли утверждения телеграм-канала о том, что к сборке аппаратов привлекается необученный персонал. Как отмечает КРЭТ, для увеличения объемов производства на завод были отправлены более 100 квалифицированных специалистов других предприятий концерна, которые прошли дополнительное обучение и инструктаж.

Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, производящем аппараты ИВЛ под маркой «Авента», после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. По версии правоохранительных органов, основной причиной двух пожаров стало короткое замыкание.

Росздравнадзор сообщил, что после пожаров приостановил обращение на территории РФ этих аппаратов, произведенных начиная с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

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