Евразийским регионом компании «Санофи Пастер» будет руководить Фредерик Жумель

Фредерик Жумель возглавил Евразийский регион компании «Санофи Пастер». Ранее он руководил бизнес-подразделением эндокринных препаратов компании.

Компания «Санофи Пастер» сообщила о назначении Фредерика Жумеля генеральным менеджером «Санофи Пастер» в странах Евразийского региона. Инженер по аэронавтике по образованию, он начал свою карьеру в автомобильной промышленности. А в 2008 году присоединился к команде «Санофи» в качестве внутреннего аудитора. После этого сменил несколько ролей, расширяя зону ответственности и приобретая новый опыт в подразделении исследований и разработок, глобальных коммерческих функций, а затем в области маркетинга и продаж в США.

В 2019 году Жумель продолжил карьеру в компании, возглавив бизнес-подразделение эндокринных препаратов компании «Санофи Россия».

В новой должности он будет отвечать за дальнейшее развитие вакцинального бизнес-подразделения и внедрение стратегии вывода новых препаратов на рынки стран Евразийского региона.

Фредерик Жумель

Наталья Маскина

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