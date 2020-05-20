AstraZeneca начала переговоры о поставках вакцины против COVID-19 в страны мира

Компания AstraZeneca обсуждает со странами и международными организациями возможность поставок вакцины против коронавирусной инфекции. Речь идет о разработке Оксфордского университета, которая сейчас проходит клинические испытания.

Представитель AstraZeneca («АстраЗенека») сообщил Reuters, что компания сотрудничает с международными организациями, а также правительствами разных стран для того, чтобы как можно быстрее предоставить миру безопасную, эффективную и доступную вакцину.

Среди этих организаций Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), заметил пресс-секретарь компании. По его словам, работа будет одновременно вестись в направлении предоставления доз вакцины как на некоммерческой основе, так и с цепями поставок по всему миру.

Ранее стало известно о соглашении между AstraZeneca и Оксфордским университетом относительно вакцины против COVID-19 под названием ChAdOx. В случае успешных результатов испытаний компания обязалась к сентябрю произвести 30 млн доз вакцины, в общей сложности – 100 млн доз для Великобритании.

Вакцина другого разработчика, американской компании Moderna, показала первые результаты в клиническом исследовании I фазы. Она стимулировала иммунный ответ против коронавируса у небольшой группы добровольцев и кажется безопасной.

Анастасия Теслина

pharmvestnik