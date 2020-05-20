Акции Fujifilm упали после сообщений о недостаточной эффективности фавипиравира при COVID-19

Японские СМИ сообщили, что исследования не дали убедительных доказательств эффективности противовирусного препарата фавипиравир (Avigan) при COVID-19. После этого заявления упали акции компании-производителя Fujifilm.

Окончательные результаты испытания фавипиравира ожидаются в июле, рассказал Bloomberg доктор Йохей Дои (Yohei Doi), который возглавляет исследование в Fujita Health University.

Это исследование, спонсированное Министерством здравоохранения, идет независимо от двух других испытаний, инициированных производителем препарата Fujifilm в Японии и Бостоне, которые завершатся, соответственно, в июне и декабре.

В японских СМИ 20 мая стали появляться сообщения о неэффективности фавипиравира на основании промежуточного анализа, о котором отчитался университет Fujita Health. В результате стоимость акций Fujifilm упала в Токио на 4,9%.

По словам главы исследования доктора Дои, такой анализ не предназначен для оценивания эффективности, а само испытание еще продолжает набирать участников.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подтвердил в ходе пресс-конференции 20 мая, что одобрение Avigan для лечения COVID-19 произойдет в этом месяце, если его эффективность и безопасность будут доказаны в клинических испытаниях. При этом, по заявлению самой компании Fujifilm, заявка на регистрацию препарата по этому показанию не подавалась.

Анастасия Теслина

pharmvestnik