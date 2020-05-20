Результаты клинического исследования «Анаферона детского» размещены в международном реестре

В международной базе клинических исследований Национальной медицинской библиотеки США в мае нынешнего года опубликованы результаты международного многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования (РКИ) по оценке эффективности и безопасности «Анаферона детского» в профилактике гриппа и других ОРВИ при длительном, 12-недельном, профилактическом приеме в период сезонного подъема заболеваемости.

РКИ было проведено в 2017—2019 годах в 2 странах с участием 1036 детей в возрасте от 1 месяца до 6 лет. Установлено, что по профилактической эффективности «Анаферон детский» более чем в 1,5 раза превышает таковую у плацебо при благоприятном профиле безопасности в течение всего периода приема препарата.

Один из факторов оценки качества клинического исследования и достоверности его результатов в соответствии с принципом открытости информации в доказательной медицине — представление широкой общественности. Размещение результатов в крупнейшей международной базе клинических исследований Национальной медицинской библиотеки США [clinicaltrials.gov] значимо для любого врача во всем мире. Это самый полный реестр клинических исследований в мире и открытый ресурс, доступный всем.

На ресурсе опубликованы результаты еще двух многоцентровых двойных слепых плацебо-контролируемых РКИ по «Анаферону детскому». Они посвящены изучению лечебной эффективности препарата в двух лекарственных формах – в таблетках для рассасывания и в каплях для приема внутрь – у 711 детей от 1 месяца. Таким образом, у всех проведенных за последние 6 лет и представленных на clinicaltrials.gov исследованиях по данному препарату имеются положительные результаты.

Производитель «Анаферона детского» — отечественная компания «Материа Медика Холдинг», ее научный руководитель — член-корреспондент РАН, профессор Олег Эпштейн.

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