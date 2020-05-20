Росздравнадзор проведет тестирование готовности к маркировке лекарств

Росздравнадзор сообщил о проведении с 1 по 11 июня тестирования готовности участников товаропроводящей цепи к работе с маркированными лекарственными препаратами.

В связи с введением обязательной маркировки лекарственных препаратов, Росздравнадзор информирует о проведении в период с 1 по 11 июня 2020 года тестирования готовности участников товаропроводящей цепи к работе с маркированной продукцией. Об этом говорится в письме ведомства, размещенном на его сайте.

В ходе проведения мероприятия планируется отработать процессы передачи сведений в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), связанные с отгрузкой лекарств организациями оптовой торговли, приемкой препаратов аптечными и медицинскими организациями, перемещением лекарств между местами осуществления деятельности, выводом лекарств из оборота при розничной торговле.

Для синхронизации действий участников тестирования Росздравнадзор совместно с ООО «Оператор-ЦРПТ» 21 мая в 11-00 проведут рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: честныйзнак.рф

Елена Сидорова

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