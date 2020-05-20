УФАС возбудило дело о картеле при поставках лекарств в онкодиспансер

Свердловское УФАС увидело признаки картельного сговора в действиях четырех компаний-поставщиков лекарственных препаратов. Три из них принадлежат топ-менеджерам из фармкомпаний депутата областного заксобрания Александра Серебренникова.

УФАС Свердловской области возбудило дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона № 135 «О защите конкуренции». Антимонопольное ведомство увидело признаки картельного сговора в действиях четырех компаний-поставщиков лекарственных препаратов в Свердловский областной онкологический диспансер, сообщает интернет-издание Е1. По данным СПАРК, три из них – ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и ООО «Аптека Вербена-Фарма» – принадлежат топ-менеджерам из фармкомпаний депутата областного заксобрания Александра Серебренникова.

По словам помощника руководителя УФАС Дарьи Губы, в сговоре участвовали четыре компании – московское ООО «ТД ВИАЛ» и три юрлица из Свердловской области – ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека Вербена-Фарма». Основанием для их проверки послужило заявление редакции портала Е1. По мнению журналистов, эти юрлица могут быть подконтрольными предпринимателю и депутату Законодательного собрания Свердловской области Александру Серебренникову.

Антимонопольное ведомство изучило госзакупку противоопухолевого препарата «Паклитаксел» с начальной ценой контракта 85,16 млн руб. Электронный аукцион объявили 31 мая 2019 года. «Торговый дом «Виал» предложил цену 84 730 900, 59 руб., а остальные участники – цены с разницей в одну копейку.

По правилу «третий лишний» ТД «Виал» с препаратом индийского производства к участию в конкурсе не допустили. Победителем признали фирму «САВ-Фарм», предложившую на одну копейку меньше, чем другие участники торгов.

По данным СПАРК, фирмы «САВ-Фарм» и «САВ-Мед» учредила «Группа компаний «Радуга», где 95% долей принадлежат Александру Серебренникову, а остальные 5% – Анне Клименко, которая управляет его оптовым и розничным фармбизнесом. «Аптека Вербена-Фарма» до ноября 2019 года тоже принадлежала Серебренникову.

Летом 2018 года владельцем ООО «САВ-Фарм» стала Анна Клименко, а владельцем «САВ-Мед» и «Аптеки Вербена-Фарма» в конце 2019 года – Ирина Кубай (на ее странице в сети Facebook сообщается, что она – коммерческий директор в компании «Радуга»). Это означает, что в торгах участвовали три юрлица, принадлежащие топ-менеджерам из структур Александра Серебренникова.

В отношении Александра Серебренникова УФАС проверок не проводило и принадлежность ему указанных юридических лиц не выясняло, подчеркнула Дарья Губа. Ведомство интересовалось только закупками.

Фото: Игорь Чунусов

Михаил Старков

pharmvestnik